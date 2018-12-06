وزيرة الصحة: قافلة طبية أسبوعية مجانية لأهالي جزيرة الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تنظيم قافلة علاجية مجانية بكافة التخصصات الطبية لأهالي جزيرة الوراق بصفة أسبوعية.

تأتي هذه القافلة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الصحية، حسب بيان اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تشمل تخصصات طبية في الباطنة والأطفال والأسنان والعظام والأنف والأذن والجلدية وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر.

وأضاف مجاهد، في بيان، الخميس، أن القافلة تضم موظفا من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرة للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، ويتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين، إمبابة العام، والوراق.

يذكر أن القافلة العلاجية بدأت عملها منذ شهر سبتمبر الماضي والعمل بها يوم الخميس من كل اسبوع، حيث يتردد حوالى 700 مواطن على القاقلة كل يوم خميس.​