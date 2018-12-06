"البحوث الإسلامية" يطلق "ساعدوهم" لترسيخ المحبة والتعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية، تحت عنوان " ساعدوهم" ينتشر من خلالها وعاظ الأزهر في جميع مدن ومراكز وقرى الجمهورية، للحث على مساعدة الفقراء والمحتاجين.

وأوضح المجمع في بيان له الخميس، أن الحملة ضمن الحملات التوعوية التي يقوم بها لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية والتأكيد على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ودوره في رقي هذا المجتمع ونهضته.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تأتي في إطار اهتمام المجمع بنشر القيم الإنسانية والاجتماعية التي دعا إليها الإسلام؛ ليعيش الناس متحابين مترابطين ومتواصلين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة.

وأضاف "عفيفي"، أن الحملة تأتي تزامنًا مع بدء فصل الشتاء وحاجة الفقراء إلى مساعدتهم وحمايتهم من التغيرات المناخية التي قد تصيبهم بالضرر الجسدي، وهو ما يعكس الإحساس بالآخر والوقوف بجانبه ومساعدته.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف التأكيد على العلاقة الإنسانية بين الناس، فالإنسان أخو الإنسان، دون النظر إلى اختلاف الدين أو المذهب أو الطائفة أو الفكر، وبيان أهمية التعاون بين الناس، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التعايش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل، والعمل التعاوني الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس والمال والعرض والدين والنسل.

وأشار عفيفي إلى أن الحملة تركز على بيان المواقف العملية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن تكون في حياة الناس مثل: الإحساس بمعاناة الفقراء والبؤساء، ونفع الناس وتخفيف معاناتهم ومواساتهم، وإدخال السرور عليهم، وتفريج كرباتهم، ومساعدتهم في قضاء حوائجهم، وإعانة المحتاج، والسعي في علاج المرضي، والإحساس بالغير وبهمومه.