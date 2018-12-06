محافظة الجيزة تواصل جهودها لاحتواء آثار مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنشر فرق انتشار سريع بسيارات شفط لإزالة أي أثار للأمطار، مشددا على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ ومواجهة أي تجمعات مياه وإزالة أي بؤر على الفور. بحسب بيان المحافظة منذ قليل.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ برفقة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل وشركه مياه الشرب والصرف الصحي برفع درجات الاستعداد لمواجهة موجه سقوط الأمطار، وتنظيم غرف العمليات على مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين والتوجه على الفور لأماكن التجمعات لإزالتها.. مشددا على عدم مغادرة الشوارع قبل الانتهاء من إزالة أي أثار للأمطار.

وشدد راشد على التركيز على المناطق التي تشهد تجمعات المياه، أهمها الأنفاق ومطالع ومنازل كوبري 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبري فيصل وكوبري الجيزة وكوبري العمرانية ووالي وشوارع الهرم وفيصل وترعة الزمر وعبد العال والعروبة والثلاثيني والوحدة والبوهي، لما لها من أهمية كبيرة وتأثير على الحركة المرورية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة الجيزة قامت بالدفع بـ 50 سيارة شفط مياه لمواجهه سقوط الأمطار، وتتلقى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125.​