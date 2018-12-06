ضبط عامل تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث قسم شرطة أبوتيج بأسيوط، من ضبط عامل لارتكابه جرائم سرقات الأبواب الحديدية.

وتلقى قسم شرطة أبوتيج بلاغًا من المواطن "مصطفى.م"، 62 سنة، بالمعاش، ومقيم ببندر أبوتيج باكتشافه سرقة باب حديدي للمقبرة الخاصة بعائلته، وبالبحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "العمدة.ع" 18 سنة، عامل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الباب محل السرقة، كما أرشد عن "بابين حديد آخرين سبق سرقتهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.