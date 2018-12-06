سقوط عصابة الشرطة المزيفة لاتهامهم باقتحام وسرقة شقة بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة، واقتحام وسرقة شقة مواطن بمنطقة روض الفرج.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغا من "بيتر.م"، حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي، يفيد فيه بقيام سيدة وبصحبتها 6 أشخاص بالطرق على باب مسكنه، مدعين بأنهم من جهات أمنية، وقاموا بتفتيش الشقة واستولوا منه على 2 جهاز لاب توب، و4 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه، خاتم ذهب، وبطاقات الرقم القومي الخاصة به وبأسرته، وفروا هاربين.

وعقب تفريغ الكاميرات بمحل الواقعة، تمكن الأمن من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مستقلي السيارتين رقمي (ط أ و 259 والمقيدة باسم وحدة .س.ع، وأ ق ج 1246 المقيدة باسم "مصطفى.ع"، حاصل على بكالوريوس تجارة، نجل مالكة السيارة الأولى"، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "أحمد.ع"، "سهام.م"، "يحيى.ج"، "عمر.ج"، بالاشتراك مع آخرين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بقصد الاستيلاء على بطاقة الرقم القومي الخاصة بـ "أماني.ع"، "ربة منزل"، مقيمة بمحل الواقعة (والدة المجني عليه) لاستخدامها في اصطناع عقود بيع وتوكيلات للعقار ملكها، والتصرف فيه بالبيع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على جهاز اللاب توب المستولى عليه، واتهمهما والهاربين بارتكاب الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.