مها تطلب الخلع: "جوزي عاكس بنت أختى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "مها" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب الخلع من زوجها، مبررة طلبها "زوجي لا يراعي مشاعري وبيعاكس بنت وأنا قاعدة معاه في العربية".

منذ 5 سنوات، تزوجت "مها. ك" 25 سنة، مدربة سباحة من "محمد. أ" مدرس تربية رياضية، ورزقا بطفلتين بعدما تقابلا في مسابقة رياضية.

وقالت الزوجة في دعواها، إن بعد الزواج فوجئت أن زوجها هوايته العلاقات النسائية، وأن جيرانها اشتكوا لرئيس اتحاد الملاك، بسبب معاكسة زوجته لبنات الجيران أثناء وقوفهن في البلكونة أن الأسانسير، وبعد تحذيره لم يكف عن تصرفاته.

وأضافت الزوجة أنه أثناء زياتها لشقيقتها، قام زوجها بمعاكسة ابنة شقيقتها، ونشبت مشاجرة بين زوجها وبين شقيقتها بسبب ذلك تطورت لتبادل اللكمات بينهما، لكنها طلبت من شقيقتها ألا تخبر زوجها بما حدث.

وفي أحد الأيام، كانت مها جالسة بجوار زوجها في السيارة، فتحرش بفتاة بالشاره دون أن يراعي وجودها بجانبه، ما دعاها لإقامة دعوى خلع حملت رقم 2897 لسنة 2018 وما زالت الدعوى مستمرة ولم يتم الفصل فيها.