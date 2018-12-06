أمن الجيزة يداهم بؤرا إجراميا في العياط ويضبط 129 متهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة بعدد من البؤر الإجرامية بمركز العياط، جنوب المحافظة؛ تنفيذا لتوجيهات ويزر الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات بقيادة العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس مباحث جنوب الجيزة، عن ضبط 61 متهما عُثر بحوزتهم على بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، طبنجة عيار 9 مم، بندقية آلية وفرد خرطوش عيار 12 مم، وقطعتي سلاح أبيض بالإضافة إلى 8 قضايا اتجار في المخدرات.

وتمكنت الحملات بمشاركة المقدم علي عبد الكريم، مفتش مباحث العياط والبدرشين، من تنفيذ 146 حكما قضائيا متنوعا بينهم 3 بالسجن المؤبد، وضبط 13 عنصر إجراميا و15 مسجل خطر و25 مفرج عنهم من السجون و7 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار.

تحررت المحاضر اللازمة، وأحاله اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.