بسبب "حجز ترابيزة".. المشدد 15 سنة لـ"عفشه وحماصة" وآخرين هاجموا "ديسكو" بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 متهمين باستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية استخدموها للاعتداء على رواد "ديسكو" بالدقي.

كما قضة المحكمة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى ببراءة متهم في القضية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بمهاجمة "ديسكو" وإطلاق أعيرة نارية تجاه رواده ما أصاب فرد أمن وإتلاف البوابة الإلكترونية للديسكو ما أثار الفزع وسط المارة.

والمتهمون هم: "نور أحمد" وشهرته " عفشه" ومحمود سليمان وشهرته "النص"، ومحمود حسن وشهرته "الفرشطوى" ومحمد أبو الغيط وشهرته "حماصة " ومحمود سالم وشهرته "أبوسنة"، ومحمد عنتر وشهرته " موزة" ، وأحمد عنتر وشتهرته " خشبه" وأحمد عباس وشهرته "سنجه" ومصطفى أحمد وشهرته " الطويل " ومصطفى متولى وشهرته " أبو دومه" .

وأوضحت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين أحد المتهمين وعامل بالديسكو بسبب إلغاء الحجز للمتهم الأول، ما دفعه للتخطيط للانتقام واستعان بباقي المتهمين وحازوا أسلحة نارية وأطلقوا أعيرة نارية تجاهه.