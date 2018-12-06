محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.
شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).
وأسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 7 بائع متجول، 2 خيَّال وجمَّال، وتنفيذ 13 حكما قضائيا متنوعا، و5 قضايا تسول.
كما تم رفع 7 إعلانات بدون ترخيص، وعشرات الاستاندات الحديدية والمقاعد الخشبية و3 عربات يد، كما تم تحرير 25 حالة سحب متنوع، 60 نموذج 125، 45 كلبشًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجيزة يواصل تصديه لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .