أمن الجيزة يواصل تصديه لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

وأسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 7 بائع متجول، 2 خيَّال وجمَّال، وتنفيذ 13 حكما قضائيا متنوعا، و5 قضايا تسول.

كما تم رفع 7 إعلانات بدون ترخيص، وعشرات الاستاندات الحديدية والمقاعد الخشبية و3 عربات يد، كما تم تحرير 25 حالة سحب متنوع، 60 نموذج 125، 45 كلبشًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.