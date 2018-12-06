ضبط شخصين استوليا على 27 مليون جنيه بالنصب على المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مساعد الوزير لشرطة الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع سيدة بالاستيلاء على أكثر من 27 مليون جنيه من بعض المواطنين بمحافظة سوهاج، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

كانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من 26 مواطن مقيمين بمحافظة سوهاج - بقيام "نصره.هـ"، 47 – سنة، صاحبة شركة للاستثمار والتسويق العقاري - مطلوب التنفيذ عليها في قضية "شيك بدون رصيد" صادر بها حكم بالحبس ثلاث سنوات، وكفالة 2000جنيه، "محي.ص"، 57 سنة، مدرس مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا - بسوهـاج ، بالنصـب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (27,070,000 - سبعة وعشرون مليون وسبعون ألف جنيه) بقصد توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وعدم التزامهما بذلك، ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأولى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمة الهاربة.