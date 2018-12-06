إخلاء سبيل رئيس نادي الصيد السابق بكفالة 50 ألف جنيه في اتهامه بالتزوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 17 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، إخلاء سبيل رئيس نادي الصيد السابق بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي، وأجلت القضية لجلسة 4 فبراير المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار بعضوية المستشاريين عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى

وكشفت تحقيقات النيابة، أن رئيس نادى الصيد السابق "ع. ا" قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادي الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد إتلاف مستندات تخص الجمعية العمومية عمدًا لتزوير النتيجة.