أخبار مصر | عاجل.. تصريح هام من رئيس الوزراء بشأن تنقية بطاقات التموين والخبز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح هام من رئيس الوزراء بشأن تنقية بطاقات التموين والخبز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأسبوعي اليوم.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع عدداً من القضايا المهمة، حيثُ أشاد بالجهد غير المسبوق الذي يتم بذله فيما يتعلق بتنقية بطاقات الدعم التمويني والخبز، والذي أثمر عن حذف الأسماء المكررة، والوفيات، وغيرهم ممن لا يستحقون الدعم، مشدداً على تمسك الدولة بحقها في وصول الدعم إلى مستحقيه، ومشيراً إلى أن وزارة التموين دعت وناشدت المواطنين أكثر من مرة للقيام بتحديث بياناتهم، كما تم حالياً فتح باب التظلمات للمواطنين لتلقي شكاوى أي متضرر، وبحث هذه الحالات، للتأكد من استحقاقها للدعم.

وأكد أن كميات الأمطار التي سقطت خلال الأيام القليلة الماضية كانت كثيرة للغاية، لافتاً إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات الجهات المعنية لمواجهة الظروف الجوية، وأنه رغم وجود بعض التجمعات في عدد من النقاط القليلة، فإن المواطنين يدركون حالياً حجم الجهد المبذول من العاملين في هذا القطاع من الوزارات والجهات المعنية، حيث إنهم متواجدون على مدار الساعة في الشوارع.

وأشاد بالجهد الفائق الذي يبذله العاملون في سيارات شفط وكسح المياه والذين يؤدون عملهم في ظل ظروف جوية صعبة.

ووجه الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة، وتتمثل هذه الاستعدادات في خفض منسوب المياه في المصارف والترع تحسباً لأية سيول أو أمطار غزيرة، والتأكد من وجود أكثر من مصدر للطاقة بمحطات رفع مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى التأكد من توافر سيارات كسح المياه، مع مراجعة حالة الشنايش، وموقف السدود ومخرات السيول، والتأكد من عدم وجود أية معوقات بها، فضلاً عن تفعيل غرف العمليات المركزية والمحلية ورفع درجة الاستعداد بها، على أن تتولى هيئة الأرصاد الجوية موافاة المحافظين بحركة الرياح والطقس واحتمالات حدوث السيول أو الأمطار الغزيرة.