مصر | 9 يناير.. محاكمة مدحت شلبي بتهمة التشهير والإساءه لـ"الخطيب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 يناير.. محاكمة مدحت شلبي بتهمة التشهير والإساءه لـ"الخطيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة مدحت شلبي مقدم برنامج مساء بيراميدز بجلسة الأربعاء 9 يناير المقبل.

وورد بلاغ من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي اتهم فيه "شلبي" بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات اعتبرها الخطيب تمثل جرائم السب والقذف في حقه وتسئ لشخص رئيس النادي الأهلي في حلقة 25 سبتمبر الماضي ببرنامجه مساء بيراميدز.

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارًا بالأجماع في جلسة أول اكتوبر الماضي بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس ادارته ومن بينهم مدحت شلبي.