مصر | السجن 3 سنوات لموظف بالخدمات المعاونة بـ"مالية القاهرة" بتهمة التزوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لموظف بالخدمات المعاونة بـ"مالية القاهرة" بتهمة التزوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لموظف بالخدمات المعاونة لمديرية المالية بمحافظة القاهرة 3 سنوات ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم سيد محمد وآخرين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير بالإضافة في محررات رسمية وهي تقارير طبية ومنسوب صدورها لــ "مستشفى القصر العيني" وذلك بإضافة كلمة شهري وأسماء بعض الأدوية العلاجية على المحررات الرسمية.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم وآخرين بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسني النية "الأطباء المختصين بمستشفى القصر العيني الفرنساوي والمختصين بالمجلس القومي لأسر شهداء ومصابي الثورة" في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "تقارير طبية علاجية" حال تحريره المختص بوظيفته لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وأشار قرار الإحالة قيام المتهم باستعمال المحررات المزورة بأن قدمها أمام إحدى الجهات الحكومية" المجلس القومي لشهداء ومصابي الثورة مع علمه بأمر تزويرها.

وأضاف قرار الإحالة إلى توصل المتهم إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المحدد مقدارها بالتحقيقات والمملوك للمجلس القومي لشهداء ومصابي الثورة وذلك عن استعمال طرق احتيالية وذلك بأن قدم للجهة المستندات المزورة.