مصر | إخلاء سبيل 3 من مشجعي نادي الاتحاد السكندري بكفالة 1000 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 3 من مشجعي نادي الاتحاد السكندري بكفالة 1000 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإخلاء سبيل 3 من مشجعي نادي الاتحاد السكندري، بكفالة 1000 جنيه، لاتهامهم بإشعال الشماريخ وإثارة الشغب.

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 من مشجعي نادي الاتحاد السكندري، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإشعال الشماريخ وإثارة الشغب.

وباشرت النيابة، التحقيق مع عدد من جماهير نادي الاتحاد السكندري، التي أشعلت الشماريخ بمدرجات استاد "بتروسبوت" خلال مبارة فريقهم أمام نادي الزمالك، في إطار البطولة العربية.

وكانت ألقت قوات الأمن القبض على عناصر من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.

