مصر | إخلاء سبيل رئيس نادي الصيد السابق بكفالة 50 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل رئيس نادي الصيد السابق بكفالة 50 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 17 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم الخميس، إخلاء سبيل رئيس نادي الصيد السابق بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي، وأجلت القضية لجلسة 4 فبراير المقبل لسماع الشهود. وصدر القرار بعضوية المستشاريين عبدالناصر أبو الوفا وإيهاب محمد ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى. وحدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف - عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لنظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي.

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