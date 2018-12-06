مصر | حبس متهم للإتجار في الاستروكس بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم للإتجار في الاستروكس بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "ط.م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 25 كيس استروكس بقصد الاتجار. ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لقسم شرطة السلام ثاني، تفيد بقيام المتهم " ط.م " 23 سنة، بترويج المواد المخدرة وبيعها للشباب بمنطقة القاهرة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تبين صحة المعلومات تم ضبط المتهم وبحوزته " 25" كيس استروكس و4 قطع حشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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