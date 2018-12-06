مصر | إحباط ترويج 19 قطعة سلاح ناري بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 19 قطعة سلاح ناري بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة ضبط 56 متهما، 53 اتجار، 1 تعاطي، 2830 جرام حشيش، 145 جرام هيروين، 548 قرصا مخدرا، 1130 جرام الأستروكس، وفي مجال قضايا الأسلحة ضبط 20 متهما، 19 قضية دفاع، بندقية خرطوش، 13 فرد محلي الصنع، 5 طبنجة، 28 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

