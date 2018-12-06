مصر | المشدد 7 سنوات لـ 5 متهمين قتلوا وأصابوا 3 أشقاء ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لـ 5 متهمين قتلوا وأصابوا 3 أشقاء ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد لـ 5 متهمين قتلوا وأصابوا ثلاثة أشقاء على إثر مشاجرة ببولاق الدكرور.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد ابراهيم عبد الصمد وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف قرار الإحالة الصادر برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول قيام المتهمين فرج حسني،عامل وحسام حسن، عامل وإبراهيم حسن،عامل وإكرامي حسن، مبلط سيراميك وحمدي حسن بقتل المجني عليه محمود حسن السمان عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء وتوجوا إليه بالمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب وقام المتهم الأول بتسديد ضربة قاسية قاصدًا من ذلك قتله فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الأحالة شروع المتهمين في قتل المجني عليهما محمد حسن السمان وعمرو حسن السمان عمدًا مع سبق الأصرار والترصد بإن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما باستخدام الأسلحة البيضاء فتوجهوا إليهما بالمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهما به وما أن ظفروا بهما حتي أشهروا في وجههما الأسلحة البيضاء وقاموا بالتعدي عليهما بها قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وكشفت شهادة المجني عليه محمد حسن السمان، موظف بشركة الكهرباء أنه وأثناء تواجده بمكان الواقعة أبصر مشادة كلامية نشبت بين شقيقه المجني عليه محمود وبين المتهم الرابع وانصرف الأخير متوعدًا إياهما بالعودة للاقتصاص منهما وعقب ذلك حضر المتهمين الثاني والثالث والرابع وبرفقتهم آخرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بالتعدي عليه محدثين إصابته والتعدي على شقيقه واتهم جميع المتهمين في إحداث إصابته وقتل شقيقه.