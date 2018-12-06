شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالقاهرة الجديدة لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حالة الطوارئ لمواجهة موجة الأمطار التي تمر بها البلاد حالياً، حيث تم نشر سيارات شفط المياه بمختلف المحاور الرئيسية ونقاط تجمع المياه. وتفقد المهندس عبدالمطلب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار رئيس الجهاز، وقيادات الجهاز، فرق الطوارئ وطرق المدينة المختلفة والتأكد من استيعاب شبكة وغرف المطر لكميات الأمطار بكفاءة واستعدادات تامة لسيارات الشفط والسيول لمواجهة الأمطار بالمدينة. طوارئ بالقاهرة الجديدة لمواجهة الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالقاهرة الجديدة لمواجهة الأمطار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .