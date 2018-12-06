شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأمم المتحدة يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي في مناهضة العنف ضد المرأة، قام وفد من الوزارة، والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية، بزيارة مركز استضافة وتوجيه المرأة بمحافظة المنيا.

ورأس الوفد ممثلا عن الوزارة نيفين عثمان، مستشارة وزيرة التضامن للجمعيات الأهلية، ومدير مديرية التضامن بالمحافظة، وبليرتااليكو مدير برنامج الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وشيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، وساندرا عزمى مدير برنامج تمكين وحماية المرأة في هيئة كير.

وتفقد الوفد أعمال تطوير البنية التحتية لمركز الاستضافة بالمنيا، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الحوارات مع بعض المترددات على المركز ومع العاملين ومع الرائدات الاجتماعيات العاملات على رفع الوعي بقضايا حماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال.

وزار الوفد، فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بجانب حضور اجتماع مع اللجنة المحلية التي تم تشكيلها لمواجهة قضايا العنف ضد المرأة بالمحافظة والمكونة من مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومقررة المجلس القومي للمرأة، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وممثل عن وحدة مناهضة العنف بجامعة المنيا، وممثل عن وحدة مناهضة العنف بمديرية الأمن، وممثل عن التربية والتعليم، وممثل من إدارة المرأة بديوان المحافظة، وممثل من مركز استضافة وتوجيه المرأة بالمنيا، وممثلين من بعض الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل يقارب 6 ملايين جنيه مصري من برنامج الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية في مشروع لتطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسيدات المعرضات للعنف من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز الاستضافة وتطوير قدرات العاملين والجمعيات الأهلية المسند إليها المشروع وزيادة الوعي المجتمعي بخدمات مراكز الاستضافة وبأهمية مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بالإضافة إلى تطوير النظم المؤسسية لمراكز الإستضافة وتطوير معايير جودة ومؤشرات متابعة وتقييم وتطوير اللوائح والنظم الإجرائية لهذه المراكز، وتم بالفعل تطوير البنية التحتية لمركزيين في الدقهلية والمنيا ويتم حاليا الانتهاء من مركزين آخرين بالجيزة والإسكندرية.