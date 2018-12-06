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شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تبدأ حالة التأهب لتأمين «منتدى أفريقيا 2018» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شددت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الخميس، إجراءاتها لتأمين منتدى أفريقيا 2018، وذلك بالتزامن مع وصول بعض الوفود المشاركة في المنتدى الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ يومي 8 و9 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتفقد اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، يرافقه اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد مصطفي عابدين، مدير مرور جنوب سيناء، الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي المزودة بكاميرات، وقاما بالتنبيه على الضباط والأفراد بالظهور بالمظهر المشرف والتواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية، أثناء فعاليات المؤتمر.
كما قام اللواء علاء الدجوي، يرافقه اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بالمرور على سيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الكشف عن المفرقعات، وقام مدير الحماية المدنية بالتنبيه على القوات المشاركة بالظهور بالمظهر الجيد وتمشيط أماكن الزيارة.
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