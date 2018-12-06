شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر تضم 20 مصريا وأجنبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة 1 مساء

رمضان صبحى يرفض الدورى الفرنسى ويقرر العودة للأهلى

ساعات قليلة تفصل رمضان صبحى نجم منتخبنا الوطنى عن العودة للنادى الأهلى، بعد سفر نادر شوقى وكيل اللاعب لإنجلترا لإتمام الاتفاق بشكل رسمى مع إدارة هيدرسيفيلد بخصوص الصفقة.

ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات باستثناء "الرئيسى"

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسى، والذى تراجع بسبب هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المجموعة المالية هيرميس، حديد عز، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

شاهد فى دقيقة.. "الثلث الضائع"..أرقام صادمة عن إهدار الطعام فى زمن المجاعات

لأسباب كثيرة، سقطت العديد من الدول فى شبح المجاعة، سواء بسبب تغييرات مناخية أثرت بدورها على الحاصلات الزراعية لهذه الدول، أو لحروب ونزاعات أهلية وغير ذلك، مما أدى لمعاناة الكثيرين من ندرة الطعام، إلا أن هناك أسبابا أخرى تزيد من أزمة قلة الطعام، ألا وهى الإهدار.

الأرصاد: القاهرة تشهد أمطارا خلال ساعة.. واليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، قمة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد أغلب الأنحاء فرص لسقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

نساء اسرائيل تحتج بالأحذية الحمراء اعتراضاً على العنف ضد المرأة..صور

وضع ألاف النساء الإسرائيلية الأحذية الحمراء فى ساحة هابيما بوسط تل آبيب، اعتراضاً على تزايد العنف ضد المرأة، منتقدين فشل الحكومة فى التصدى لحوادث العنف المنزلى التى تسببت فى مقتل العديد من النساء.

بيليه يهاجم ميسى ويرفض مقارنته به.. ويؤكد: نيمار أفضل لاعب فى العالم

شّن الأسطورة البرازيلية بيليه هجومًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسبانى، رافضًا وضعه فى مقارنة شخصية معه، مؤكداً أن نيمار هو الأفضل فى العالم خلال الوقت الحالى.

زى النهاردة.. عماد متعب يهدى الأهلى بطولة الكونفدرالية فى الوقت القاتل

فى السادس من ديسمبر 2014، تمكن عماد متعب مهاجم الأهلى المعتزل، من خطف أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية وأهداها للقلعة الحمراء فى الوقت القاتل من عمر المباراة، ليضيف إنجازاً شخصياً فى رصيد تتويجه ملكاً للحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر تضم 20 مصريا وأجنبيا

فى إطار اضطلاع هيئة الرقابة الإدارية بدورها فى حماية المجتمع من كافة صور الفساد، وطبقا لقرار رئيس الجمهورية فى أكتوبر 2017 بتعديل

صور.. مجدى يعقوب يقدم العزاء فى شقيق رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور

قدم الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، التعازى لرجل الأعمال الإماراتى خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، فى وفاة شقيقه الأكبر الراحل محمد الحبتور، حيث استقبله الحبتور لتلقى التعازى.

تقارير: الشباب السعودى يغرى تريزيجيه بـ81 مليون جنيه سنوياً

كشفت تقارير صحفية تركية أن الشباب السعودى قدم عرضاً مغرياً لنظيره قاسم باشا التركى من أجل الحصول على خدمات النجم المصرى محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

دماء على جدران العلم.. طالب يعتدى بـ"المشرط" على دكتور بجامعة أسيوط أثناء الشرح.. الأستاذ: فوجئت به خلفى وبكلمته "خد دى".. صراخ الطالبات نبهنى للشعور بالألم.. ولا خلافات بيننا.. والجامعة تقرر فصله.. صور

شهدت جامعة أسيوط، واقعة اعتداء طالب بالفرقة الرابعة بقسم عليم الحيوان بكلية العلوم على أستاذ بالقسم، بـ"مشرط"، وذلك خلال محاضرة علمية، مما تسبب فى إصابة الدكتور بجرح قطعى فى الخد وجرح سطحى فى الرقبة ولم يتمكن الأمن الجامعى من القبض على الطالب.

إثارة الدورى الإنجليزى "عرض مستمر".. الهفوات القاتلة شعار قمة مانشستر يونايتد وأرسنال.. أولد ترافورد عقدة الجانرز.. ليفربول يحقق أفضل انطلاقة فى تاريخه.. وتشيلسى يتلقى الضربة الثانية قبل مواجهة مانشستر سيتى

الإثارة والمتعة كانتا شعار اليوم الثانى من منافسات الجولة الـ15 بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وهى المنافسات التى لم تخل من المفاجآت.