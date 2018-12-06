رئيس الوزراء يشيد بنجاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"

وأكد مدبولى، أن استضافة مصر للمؤتمرات الدولية يدعم ويعزز دور وتأثير مصر فى دوائرها الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن مصر انتهت من تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجى، الذى استمر لنحو 21 يوما، وكان له أثر كبير في مساهمة مصر فى صياغة رؤية دولية للحفاظ على التوازن البيئى والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، كما تستضيف مصر منتدى الاستثمار بشرم الشيخ "الكوميسا 2018"، الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الفترة من 7 ــ 9 ديسمبر الجارى، برعاية رئيس الجمهورية، وحضور 10 رؤساء أفارقة، وأكثر من 60 متحدثا دوليا، مؤكدا أن المؤتمر هذا العام يضيفُ على مصر مسئولية ودورا أكبر تجاه قضايا شعوب القارة في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.