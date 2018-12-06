شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير الوزراء المختلفة.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها على معاملة ضحايا الحادث الإرهابى الذي وقع يوم الجمعة الموافق 2/11/2018، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الأسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعى بالصرف حسب كل حالة (وفاة-إصابة).