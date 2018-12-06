شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين "منتدى إفريقيا 2018" بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين "منتدى إفريقيا 2018"، المقرر انطلاقه فى مدينة شرم الشيخ خلال خلال أيام، حيث ترتكز خطط التأمين على عدة محاور، أبرزها تأمين مطار شرم الشيخ لاستقبال الضيوف، من خلال تعزيز التواجد الأمني بالمطار، في وجود البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة والشرطة النسائية، وضباط الشرطة الذين يجيدون التحدث بعدة لغات.

وتشهد المدينة تمركزات أمنية، يتم ربطها بأقوال أمنية متحركة لتأمين تحركات الضيوف، خاصة أثناء التحركات في المدينة لمشاهدة المزارات والمناطق الطبيعية وبعض المناطق الأخرى مثل خليج نعمة والسوق القديم.

ويحرص رجال الشرطة في الظهور بشكل يليق بسمعة مصر، ويؤكد على أن مصر واحة الأمن والآمان في المنطقة.

ويعرض "منتدى إفريقيا 2018"، المقرر انطلاقه فى مدينة شرم الشيخ خلال خلال أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ كافة الفرص الاستثمارية الواعدة فى القارة الإفريقية فى مختلف القطاعات والصناعات الرئيسية، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات وتحقيق التقدم الاقتصادى فى القارة عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص.

ويشارك بالمنتدى أكثر من 3000 شخصًا يمثلون نطاقات واسعة فى مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء إفريقيا والعالم يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية.

ويقوم المؤتمر بتنظيم جلسات عمل مكثفة للمشاركين للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار فى إفريقيا على أوسع نطاق، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للمستقبل ومستجدات المشاريع الكبرى فى القارة، واستهداف إنشاء منظومة اقتصادية إفريقية متطورة تعمل على تحفيز التنمية فى الأسواق المالية والاقتصادية، ومساعدة الحكومات فى خلق فرص جديدة للاستثمار فى عصر الاقتصاد الجديد الذى يعتمد على الابتكار وريادة الأعمال ودمج المرأة فى التنمية الاقتصادية الشاملة لمواجهة التحديات العالمية.