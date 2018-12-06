شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المسؤول الاعلامى بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس باقتحام 135 مستوطنا إسرائيليا اليوم الخميس، للمسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن الاقتحامات تمت عبر مجموعات متتالية من باب المغاربة، مرورا من أمام الجامع القبلى وحتى سطح المُصلى المروانى ووصولا إلى منطقة باب الرحمة، وفيها تم الاستماع إلى شروحات حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم من مرشدين متطرفين وسط وقفات وحركات تلمودية وتسجيل مصور للشرح والاقتحامات الاستفزازية التى تأتى تزامنا مع رابع أيام ما يسمى بعيد "الحانوكاة" أو "الأنوار العبرى"، الذى يستمر ليوم الاثنين المقبل. وأكدت وكالة "وفا" أن المستوطنين سيستأنفون اقتحاماتهم بعد صلاة الظهر ولمدة ساعة كاملة.

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