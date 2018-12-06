شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. قطر تطالب إسرائيل بـ"دعم علنى" والترويج لدورها فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع واللا الإخبارى الإسرائيلى، اليوم الخميس، إن قطر طلبت من إسرائيل مؤخرا أن تعلن بشكل علنى دعمها للجهود التى تبذلها لتحسين الوضع فى قطاع غزة، كشرط لتحويل الدفعة الثانية من الأموال إلى غزة.

وأوضح الموقع، أن التغريدة التى أدلى بها السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة رون ديرمر والتى وصفت بـ "المفاجئة"، كانت نتيجة للطلب القطرى، مشيرا إلى أن سفارة قطر فى بلجيكا وأمريكا أعادت نشر تلك التغريدة التى شكر فيها ديرمر قطر على جهودها فى غزة وأنه يأمل فى التوصل لاتفاق طويل الأمد.

ووفقا لموقع واللا – كما نقل عن مصادر إسرائيلية- فإن الدوحة تريد دعما علنيا من إسرائيل لخطواتها فى غزة.

وأشار الموقع، إلى سفارات قطر حين أعادت نشر التغريدة للسفير الإسرائيلى فى واشنطن، كتبت "قطر ملتزمة بإيجاد حل لغزة وتعمل يدا بيد مع إسرائيل والأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين".