شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الصحى تعين حازم خميس مستشارا لها للقلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى القرار رقم 957 لسنة 2018 بتكليف الدكتور حازم عبد المحسن خميس مستشارا لرئيس مجلس الإدارة للقلب والأوعية الدموية والقسطرة. وكلفت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى بإلغاء كافة القرارات التى تتعارض مع ذلك مطالبة الجهات المختصة بتنفيذ القرار. ويشار إلى أن هيئة التأمين الصحى تقدم الخدمات الطبية فى كافة التخصصات الطبية والعلاجية لــ60% من المصريين وأكثر من 15مليون طفل.

قرار

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