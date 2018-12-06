شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميسا تبرز أسماء الشركات المصرية الأكثر نشاطا فى القارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا- الكوميسا، أن الشركات المصرية تعد من أكثر الشركات نشاطا فى القارة الإفريقية بشكل عام وفى دول الكوميسا على وجه التحديد، حيث تستثمر نحو 4.4 مليار دولار فى قطاعات مختلفة ما بين صناعية وزراعية وتعدين وأدوية وأغذية ونقل ومقاولات وتكنولوجيا المعلومات.

ورصد تقرير "من مصر إلى الكوميسا" الذى أعدته الوكالة بالتعاون مع مؤسسة "الفاينانشيال تايمز"، أكبر 10 شركات مصرية تعمل فى دول التجمع والذى أظهر أن شركة "السويدى اليكتريك" هى أكبر شركة مصرية تستثمر فى دول الكوميسا باستثمارات قدرها 1.8 مليار دولار موزعة على 6 مشاريع، تلتها فارما اوفرسيز باستثمارات 1.05 مليار دولار من خلال مشروعين.

وأوضح التقرير أن شركة "اسيك القابضة للاسمنت" جاءت فى المرتبة الثالثة بقيمة 572 مليون دولار من خلال 3 مشروعات، تلتها فى المرتبة الرابعة شركة الريادة لتصنيع مواد البناء باستثمارات 384 ملياون دولار، ثم الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية باستثمارات 62 مليون دولار، وفى المرتبة السادسة جاءت الشركة وادى للصناعات الغذائية باستثمارات 48 مليون دولار.

وجاءت فى المرتبة السابعة شركة مصر للطيران باستثمارات 31 مليون دولار، وفى المرتبة الثامنة البنك الأهلى المصرى باستثمارات 22 مليون دولار ثم شركة "باك تيك" باستثمارات 21 مليون دولار وفى المرتبة العاشرة شركة "اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية" باستثمارات قدرها 3 ملايين دولار.