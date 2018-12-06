شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لمحافظ القاهرة بوسط المدينة وميدان رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم جولة ميدانية بمنطقة وسط المدينة وميدان رمسيس وكورنيش النيل تفقد خلالها استقرار الأوضاع والسيطرة على تصريف مياه الأمطار التى تعرضت لها أحياء القاهرة امس ولم تؤثر على انتظام الحركة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية نظراَ لسحب المياه أولاَ بأول وانتشار وتوزيع الشفاطات طبقاَ لخطة العمل المجهزة مسبقاَ مما ساعد على منع ظهور تراكمات أو تجمعات لمياه الأمطار.

وطالب المحافظ خلال الجولة بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التى شهدها ميدان رمسيس مع استمرار اعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وصيانة دورية لأعمدة الانارة والأرصفة وطلاء البردورات وأجسام الكبارى مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات والتصدى لوجود الباعة الجائلين بمداخل ومخارج الميدان لعدم عرقلة الحركة المرورية داخله ، كما اصدر تعليماته لرجال المرور والمرافق بتطبيق القانون بكل حزم بالمناطق التي تقرر عدم الانتظار بها نهائيًا على الجميع بدون استثناءات ، وكذلك السيطرة على مواقف السرفيس العشوائية بمحيط الميدان ، مع عدم السماح نهائيًا بتواجد أي بائع جائل وضبطه وتحرير المحاضر اللازمة ضده وإحالته للنيابة العامة.

ووجه المحافظ كافة رؤساء الأحياء بضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى والتواجد والمرور الدائم بالشوارع والمحاور والميادين والتحرك سريعاَ لمواجهة اى طارئ او تجمعات مائية فى اى موقع طبقاَ لخطة العمل الموضحة بالتنسيق مع شركة الصرف وهيئة النظافة والأجهزة المعنية الاخرى .. مشيراَ انه يتابع على مدار الساعة خلال الفترة القادمة تقارير غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تحسباَ لتعرض العاصمة لموجة طقس وأمطار متوقعة ، وناشد المواطنين اهمية الإبلاغ عن أي شكاوي من تجمعات مياه أمطار بأي موقع من خلال التواصل مع غرفة عمليات المركزية بالمحافظة من خلال ارقام تليفونات 23907147-23912136 للتعامل الفوري معها .