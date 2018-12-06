محافظة القاهرة: بدء صرف تعويضات ملاك ماسبيرو الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المهندس خليل شعث، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، إنه جرى حصر ملاك الأراضي في مثلث ماسبيرو، وهم كبار الملاك مثل شركة ماسبيرو والشركة القابضة والشركة الكويتية، وارتضوا أن يكونوا جزءًا من المشروع، إضافة إلى صغار الملاك، وأن إجمالي تعويضات الملاك يصل إلى مليار جنيه، وأنه من المقرر أن يبدأ صرف التعويضات بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف شعث، لمصراوي، أنه جرى تسوية كافة الأمور المادية مع الشاغلين والذين انقسموا إلى 3 أنواع (جزء حصل على تعويض نقدي - جزء تم تسكينه في المدن الجديدة - جزء أراد العودة للمنطقة بعد التطوير ويبلغ أقل من 1000 أسرة) موضحًا: "كل من هو شاغل تم التعامل معه وتم البت في التظلمات والتي بلغت 1000 تظلم".

وأكد المشرف على وحدة تطوير العشوائيات، أن المخطط لا يشتمل على ناطحات سحاب أو أبراج أعلى من الموجودة حاليًا كما يتم الترويج له، نظرًا لطبيعة المنطقة والتي لا تحتمل هذا الأمر، متابعًا : "مفيش في ماسبيرو أبراج ولكن عقارات كبيرة فهناك قانون يحدد هذه الارتفاعات، مش عايزين نعمل دبي الجديدة ولكن نعيد القاهرة القديمة".​