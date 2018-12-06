السجن المشدد 15 سنة لكهربائي قتل جارته ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد. ف" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل جارته لوجود خلافات بينهما في بولاق الدكرور.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار ياسر فاروق التلاوي المحامي العام، قيام المتهم محمد فوزى بقتل المجنى عليها صبيحة فتح الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لخلافات جيرة بينهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكينا وكمن لها حيث تيقن بمرورها، وما إن وقع نظره عليها انقض عليها وسدد لظهرها طعنة قاسية بسكينه قاصدا قتلها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.