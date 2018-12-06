محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد. ف" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل جارته لوجود خلافات بينهما في بولاق الدكرور.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار ياسر فاروق التلاوي المحامي العام، قيام المتهم محمد فوزى بقتل المجنى عليها صبيحة فتح الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لخلافات جيرة بينهما.
وأضافت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكينا وكمن لها حيث تيقن بمرورها، وما إن وقع نظره عليها انقض عليها وسدد لظهرها طعنة قاسية بسكينه قاصدا قتلها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.
شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 15 سنة لكهربائي قتل جارته ببولاق الدكرور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .