السجن 3 سنوات لمتهم بـ"أحداث عنف النزهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن ٣سنوات لمتهم أحمد محمد في اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف عين النزهة" التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين في قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.
وكما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.
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