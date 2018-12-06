في 4 خطوات.. كيف يعود المحذوف عشوائيًا لبطاقات التموين؟ (س وج)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

تعرض العديد من المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم للحذف بشكل خاطئ على هامش عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية التي بدأت في الأول من أغسطس وانتهت في السابع من نوفمبر الماضي.

وأعلنت وزارة التموين - الأربعاء - أن الوزارة تبدأ في إعادة المحذوفين عشوائيًا من بطاقات التموين اعتبارًا منذ 10 ديسمبر الجاري، إلا أنها أعلنت آلية التطبيق وحددت من لهم أحقية العودة.

وفيما يلي يرصد "الخليج 365" كل ما يخص عودة المحذوفين عشوائيا من بطاقات التموين:

1 - متى سيتم البدء في عودة المحذوفين؟

- أعلنت الوزارة أنه من المقرر البدء في إعادة المحذوفين اعتبارًا منذ العاشر من ديسمبر الجاري.

2 - كيف يتم إعادة المحذوفين بشكل خاطئ؟

- يجب على المواطن الراغب في إعادة أحد الأفراد المحذوفين من البطاقة التموينية التوجه إلى أقرب مكتب تمويني وملء استمارة "أداء الخدمة" المتاحة بالمكاتب، وإرفاقها بصور من الأرقام القومية للأفراد المقيدين بالبطاقة أو صور من شهادات الميلاد.

3 - متى سيتم قبول الطلبات وإعادة المحذوفين؟

أعلنت وزارة التموين أن إعادة الأفراد المحذوفين على 3 مراحل طوال شهر ديسمبر الجاري، حسب التسلسل التالي:

1 - من تقدم بطلب للتظم إلى مكتب التموين في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر، سيتم إعادته في اليوم العاشر.

2 - من تقدم بالتظلم من يوم 10 إلى يوم 19 سيتم إعادته في يوم 20 من نفس الشهر.

أما من تقدم بالتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من يوم 20 من الشهر أو بعد ذلك، فسيتم إعادته نهاية الشهر نفسه أو بداية الشهر التالي.

4 - ما المعايير التي يجب أن تنطبق عمن سيتم إعادته إلى منظومة الدعم؟

- أولًا: أن يكون المواطن المتضرر تقدم بطلب للتظلم - كما هو موضح في السؤال رقم (2).

- ثانيًا: أن يثبت أحقية الأفراد المحذوفين خلال عملية مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة.