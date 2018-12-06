المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"أحداث عنف الدقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد للمتهم أحمد محمد في إعادة محاكمته بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع 2015.

صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ونسبت النيابة العامة للمتهم محمد الحسيني على منصور الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة و19 آخرين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه.

وأسفرت الأحداث عن مصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن، كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.