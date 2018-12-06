"مدبولي" يشيد بنجاح "إيديكس 2018" وجهود مواجهة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة اليوم، بتهنئة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على نجاح تنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، الذي استضافته مصر لأول مرة، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن التنظيم الناجح عكس الجهد الكبير الذي بذل في مراحل الإعداد للمعرض، كما جاء اهتمام المسئولين والشركات الكبرى بالمشاركة الواسعة في المعرض ليؤكد مكانة مصر بين دول العالم.

وأوضح مدبولي، أن استضافة مصر للمؤتمرات الدولية يدعم ويعزز دور وتأثير مصر في دوائرها الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن مصر انتهت من تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي، الذي استمر لنحو 21 يومًا، وكان له أثر كبير في مساهمة مصر في صياغة رؤية دولية للحفاظ على التوازن البيئي والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، كما تستضيف مصر منتدى الاستثمار بشرم الشيخ "الكوميسا 2018"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الفترة من 7 ــ 9 ديسمبر الجاري، برعاية رئيس الجمهورية، وحضور 10 رؤساء أفارقة، وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا، مؤكدًا أن المؤتمر هذا العام يضيفُ على مصر مسئولية ودورًا أكبر تجاه قضايا شعوب القارة في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وعلى جانب آخر، تناول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددًا من القضايا المهمة، وأشاد بالجهد غير المسبوق الذي يتم بذله فيما يتعلق بتنقية بطاقات الدعم التمويني والخبز، والذي أثمر عن حذف الأسماء المكررة، والوفيات، وغيرهم ممن لا يستحقون الدعم، مشددًا على تمسك الدولة بحقها في وصول الدعم إلى مستحقيه، ومشيرًا إلى أن وزارة التموين دعت وناشدت المواطنين أكثر من مرة لتحديث بياناتهم، كما تم حالياً فتح باب التظلمات للمواطنين لتلقي شكاوى أي متضرر، وبحث هذه الحالات، للتأكد من استحقاقها للدعم.

كما أكد رئيس الوزراء أن كميات الأمطار التي سقطت خلال الأيام القليلة الماضية كانت كثيرة للغاية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات الجهات المعنية لمواجهة الظروف الجوية، وأنه رغم وجود بعض التجمعات في عدد من النقاط القليلة، فإن المواطنين يدركون حالياً حجم الجهد المبذول من العاملين في هذا القطاع من الوزارات والجهات المعنية، حيث إنهم متواجدون على مدار الساعة في الشوارع.

وأشاد مدبولي بالجهد الفائق الذي يبذله العاملون في سيارات شفط وكسح المياه والذين يؤدون عملهم في ظل ظروف جوية صعبة.

ووجه مدبولي الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة، وتتمثل هذه الاستعدادات في خفض منسوب المياه في المصارف والترع تحسباً لأية سيول أو أمطار غزيرة، والتأكد من وجود أكثر من مصدر للطاقة بمحطات رفع مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى التأكد من توافر سيارات كسح المياه، مع مراجعة حالة الشنايش، وموقف السدود ومخرات السيول، والتأكد من عدم وجود أية معوقات بها، فضلاً عن تفعيل غرف العمليات المركزية والمحلية ورفع درجة الاستعداد بها، على أن تتولى هيئة الأرصاد الجوية موافاة المحافظين بحركة الرياح والطقس واحتمالات حدوث السيول أو الأمطار الغزيرة.