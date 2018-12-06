ضبط مسجل تخصص في تزوير الشهادات الطبية والصحية وبيعها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروعًا في مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية، لراغبي الحصول عليها.

جاء ذلك في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "جمال.ج" 62 سنة، سائق، مقيم بالمنتزه بالإسكندرية، سبق اتهامه في 8 قضايا "ضرب، سرقة"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذًا من محل لإصلاح الأدوات المنزلية ملكه - كائن بدائرة قسم ثان المنتزه - مقراً لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمحل، وبحوزته "800 شهادة فحص طبي لراغبي الزواج منسوب صدورها لوزارة الصحة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 500 تقرير طبي خالي البيانات منسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 300 مستخرج رسمي منسوب صدورها لبعض المستشفيات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 200 قرار أجازه مرضية منسوب صدورها للهيئة العامة للتأمين الصحي ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد".

كما ضُبط 250 شهادة مرضية منسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية، مستغلاً سابقة عمله بوظيفة سائق بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حيث تمكن من الحصول على النماذج المضبوطة خالية البيانات، وقام بمهرها بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لتلك الجهة، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.