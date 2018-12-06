مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

ويناقش مجلس الوزراء -خلال اجتماعه- عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، وأيضًا ما يتعلق باستعداد المحافظات لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار.

كما يتابع المجلس -خلال الاجتماع- ما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن مظلة الضمان الاجتماعي، وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل، وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.​