"التعليم" تعلن: طلاب أولى ثانوي يدخلون امتحانات نصف العام بالكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

علقت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أسئلة بعض طلاب الصف الأول الثانوي، بشأن إمكانية دخول طلاب أولى ثانوي امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول بالكتاب المدرسي.

وجاء التعليق كالتالي: "يستطيع الطالب في أولى ثانوي، دخول الامتحان بالكتاب، لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ".

وينطلق الامتحان التجريبي الأول لنهاية الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2018/2019؛ يوم الأحد الموافق 13/1/2019 وينتهي يوم الخميس الموافق 24/1/2019.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج الامتحان التجريبي لن تحتسب ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي؛ على أن تحتسب النتيجة النهائية للطالب في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني، للموضوعات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي الثاني يُعقد نهاية شهر مارس من العام 2019 ليتضمن الموضوعات التي درسها الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد الامتحان.​