‏‫مساعدا الوزير يراجعون استعدادات المرور والحماية المدنية لتأمين منتدى أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تفقد اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يرافقه اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي المزودة بكاميرات المشارك في تأمين منتدي أفريقيا 2018 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرص مساعدا الوزير على التنبيه على الضباط والأفراد بالظهور بالمظهر المشرف والتواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية أثناء فعاليات المؤتمر، وشارك في المرور على الخدمات العميد مصطفي عابدين مدير مرور جنوب سيناء.

كما قام اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يرافقه اللواء علاء عبد الظاهر مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالمرور على سيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الكشف عن المفرقعات، ونبه على القوات المشاركة بالظهور بالمظهر الجيد وتمشيط أماكن الزيارة.