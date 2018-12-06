وزيرة السياحة تناقش أبرز ملفات القطاع مع الرؤساء الجدد للغرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعها الأول مع الرؤساء الجدد المنتخبين لمجالس إدارات الغرف السياحية الخمس، وأعضاء الغرف المنتخبين والمعينين، في ضوء حرص الوزارة على تهنئة المجالس المنتخبة الجديدة والتأكيد على دعم وزارة السياحة للقطاع الخاص وتعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وحسب بيان، الخميس، حضر الاجتماع حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعلى غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وعدد من قيادات الوزارة من بينهم مجدي شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، وحمدى أبو زيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، والمهندس عماد حسن مستشار الوزيرة لشئون الطاقة.

وقالت وزيرة السياحة، إن ملف الانتخابات من الملفات التي أعطتها الوزارة أولوية قصوى خلال الفترة الماضية حتى جرت الانتخابات بنجاح، موضحة أنها تنتهز الفرصة لتوجيه الشكر والتحية لهذه اللجان لما بذلوه به من جهود للنهوض بالقطاع، والعمل بروح الفريق.

وأوضحت أن وجود مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن قطاع السياحة سيكون له دور كبير في تطوير صناعة السياحة، ونجاح القطاع لن يؤت بثماره إلا من خلال التعاون والتنسيق والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة، مضيفة أن القطاع السياحي يلعب دورا محوريا في التوظيف وخلق فرص عمل.

وأكدت الوزيرة، أهمية التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي أطلقته الوزارة من مجلس النواب الأسبوع الماضي، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، والعمل على مراجعة ومعالجة أوجه القصور الموجودة بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة والتي مضى على صدورها ما يزيد على 40 عاماً.

وأضافت الوزيرة أنه بالانتهاء من انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية المقرر عقدها يوم 15 يناير المقبل، ستكتمل الصورة ويكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحي الخاص، ونكون انتهينا من أول محاور الإصلاح التشريعي.

وقالت إن الوزارة بصدد التعاون مع وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مشروع يهدف إلى تطبيق أخلاقيات السياحة وذلك لغرز تلك القيم فى طلبة المدارس لخلق جيل لديه الوعي بأهمية السياحة في الاقتصاد القومي وكيفية التعامل مع السائحين.

وفِي لقائها مع غرفة الفنادق تحدثت الوزيرة عن أهمية العمل على رفع كفاءة الفنادق وتحديث معايير تصنيفها وأنه بعد توافق المعايير الجديدة مع الفنادق سيجرى عقد دورات تدريبية للمفتشين من الوزارة للرقابة على الفنادق طبقا للمعايير الجديدة.

كما أكدت أهمية وجود عمالة مدربة، وزيادة أعداد الإناث العاملات في القطاع، وتوفير أماكن عمل لائقة لهن، وربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق، مع ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في قطاع السياحة.

وشددت وزيرة السياحة، على أهمية تطبيق المعايير البيئية في الفنادق والعمل على تعميم برنامج النجمة الخضراء واستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة لرفع القدرة التنافسية للفنادق المصرية.

ومع غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أوضحت ضرورة التعاون القائم مع وزارة البيئة للحفاظ على المحميات والترويج للسياحة البيئية، مؤكدة أهمية تطبيق المعايير الدولية للاستدامة وضرورة الحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة، لافتة إلى أن ذلك يعكس صورة حضارية عن مصر أمام العالم.

ومع غرفة المنشآت السياحية، تناولت الوزيرة أهمية تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء في كافة المنشآت والمطاعم السياحية.

وأوضحت المشاط، أهمية استعانة المطاعم السياحية المختلفة بخريجي الكليات والمدارس السياحية والفندقية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب هؤلاء الخريجين على أرض الواقع، وتطرقت للحديث عن أهمية وجود تطبيق الكتروني يضم جميع المطاعم السياحية بمصر.

ومع غرفة السلع والعاديات السياحية، أكدت أهمية نشر أخلاقيات السياحة بين العاملين بالبازارات والعاديات السياحية وخاصة أنهم ممن يتعاملون بشكل مباشر مع السائحين مما يكون له أثرا على تكوين انطباعات السائح عن زيارته لمصر، مشيرة إلى أن صناعة السياحة تعتبر سلسلة تضم عدة حلقات متصلة يؤثر كل منهما على الآخر.

ومع غرفة الشركات السياحية، أشارت إلى اهتمام الوزارة بملف النقل السياحي لتقليل الفجوة الموجودة بين ما هو متوفر وما يحتاجه القطاع فعليا في النقل السياحى.

وأكدت الوزيرة، ضرورة ميكنة إجراءات الحج والعمرة، مشيرة إلى أنه جرى وضع ضوابط موسم العمرة والحج العام الماضى وخرج الموسم بنجاح ودون أية مشكلات.

من جانبهم قدم جميع رؤساء وأعضاء الغرف السياحية الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها وزارة السياحة للانتهاء من ملف الانتخابات وانجاح العملية الانتخابية بشفافية، بداية من الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لتعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها وذلك لتيسير إجراءات العملية الانتخابية والتي تمت بالتنسيق التام مع الغرف والاتحاد وحتى اجراء وإتمام الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل يوم 31 أكتوبر الماضي.​