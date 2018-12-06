ضبط عنصر إجرامي متهم في 16 حكمًا منها إعدام و3 مؤبد بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مباحث مركز شرطة دار السلام بسوهاج، من ضبط أخطر العناصر الإجرامية، لهروبه من 16 حكما قضائيا من بينهم حكم بالإعدام وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد.

وكانت قد ضبطت مباحث مركز شرطة دار السلام من ضبط "أبوالوفا.س" 22 سنة، عاطل، ومقيم بناحية البلابيش قبلي، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 16 حكما قضائيا صادر ضده، أبرزها الحكم بالإعدام شنقاً في قضية "قتل عمد"، و3 أحكام مؤبد "سلاح وخطف وقتل".

تحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.