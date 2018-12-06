ضبط 7 أشخاص من أطراف خصومات ثأرية وبحوزتهم 10 أسلحة آلي ورشاش بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 7 أفراد أطراف خصومات ثأرية بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط وبحوزتهم 10 قطع أسلحة نارية وذخائر.

وأسفرت جهود قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ضبط 7 أفراد أطراف خصومات ثأرية، وبحوزتهم عدد 10 قطع أسلحة نارية وذخائر) عبارة عن "رشاش، 3 بنادق آلية، طبنجة، 5 فرد محلي الصنع، 425 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 25 خزينة لأسلحة نارية مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.