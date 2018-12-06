أخبار مصر | وفد من الأمم المتحدة يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بمحافظة المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من الأمم المتحدة يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بمحافظة المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية في مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة، بزيارة مركز استضافة وتوجيه المرأة بمحافظة المنيا، وذلك فى إطار فعاليات وزارة التضامن الاجتماعى فى مناهضة العنف ضد المراة.

وترأس الوفد ممثلا عن الوزارة نيفين عثمان مستشارة وزيرة التضامن للجمعيات الأهلية ومدير مديرية التضامن بالمحافظة، وبليرتااليكو مدير برنامج الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وشيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر ساندرا عزمى مدير برنامج تمكين وحماية المرأة فى هيئة كير.

وتفقد الوفد أعمال تطوير البنية التحتية لمركز الإستضافة بالمنيا بالإضافة إلى عقد مجموعه من الحوارات مع بعض الترددات على المركز ومع العاملين ومع الرائدات الإجتماعيات العاملات على رفع الوعى بقضايا حماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال.

كما زار فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وهو جهة شريكة فى مواجهة كافة أشكال العنف والتميييز ضد المرأة.

وحضر الوفد، اجتماع مع اللجنة المحلية التى تم تشكيلها لمواجهة قضايا العنف ضد المرأة بالمحافظة والمكونة من مدير مديرية التضامن الاجتماعى ومدير مديرية الشباب والرياضة ومقررة المجلس القومى للمرأة ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة وممثل عن وحدة مناهضة العنف بجامعة المنيا وممثل عن وحدة مناهضة العنف بمديرية الأمن وممثل عن التربية والتعليم وممثل من إدارة المرأة بديوان المحافظة وممثل من مركز استضافة وتوجيه المرأة بالمنيا وممثلين من بعض الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل يقارب 6 مليون جنيه مصري من برنامج الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية فى مشروع لتطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة والذى يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسيدات المعرضات للعنف، من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز الإستضافة وتطوير قدرات العاملين والجمعيات الأهلية المسند إليها المشروع وزيادة الوعى المجتمعى بخدمات مراكز الإستضافة وباهمية مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بالإضافة إلى تطوير النظم المؤسسية لمراكز الإستضافة وتطوير معايير جودة ومؤشرات متابعة وتقييم وتطوير اللوائح والنظم الإجرائية لهذه المراكز.

وتم بالفعل تطوير البنية التحتية لمركزيين فى الدقهلية والمنيا ويتم حاليا الانتهاء من مركزين آخرين بالجيزة والإسكندرية.

جدير بالذكر، أن مراكز استضافة وتوجيه المرء وهى أحد الخدمات المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية الشريكة، والتى تهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف سواء من الأهل او الزوج وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج فى الأسرة والمجتمع مع تقديم بعض خدمات الاستشارات الأسرية والتوعية المجتمعية.