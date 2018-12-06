أخبار مصر | تسجيل 500 قطعة أثرية يهودية منقولة لأول مرة بتاريخ "الأثار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل 500 قطعة أثرية يهودية منقولة لأول مرة بتاريخ "الأثار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ما تم إنجازه من أعمال تسجيل وتوثيق لهذه القطع على الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الآثار لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية المنقولة بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من تسجيل ٣١٥٧ من القطع الأثرية الاسلامية والقبطية المنقولة بمختلف المساجد والكنائس الأثرية المصرية، وهو ما يعد بمثابة انجاز لم يحدث من قبل.

ومن ناحيته، أكد الدكتور مصطفى أمين، أن تلك هي المرة الأولي التي يتم فيها الانتهاء من تسجيل القطع الأثرية اليهودية المنقولة، والتي بلغ عددها ٥٠٠ قطعة أثرية بمختلف المعابد اليهودية المصرية، وجاري الانتهاء من تسجيل باقي القطع الأثرية الإسلامية والقبطية المنقولة تباعًا.