أخبار مصر | الجمعة.. شعبة العلوم الطبية بـ"العلمييين" تعقد المؤتمر الدولي السنوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة.. شعبة العلوم الطبية بـ"العلمييين" تعقد المؤتمر الدولي السنوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد شعبة العلوم الطبية بنقابة العلمييين، الجمعة 1 فبراير 2019، المؤتمر الدولي السنوي تحت عنوان "التطبيقات الحديثة في العلوم الطبية"، بقاعه المؤتمرات بمدينة نصر، مع كوكبة من أفضل المحاضرين على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، ورئيس المؤتمر، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وافق على رعاية المؤتمر السنوي لشعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين.

وأضاف الدكتور محمد راشد، مقرر المؤتمر أن محاور المؤتمر هي، الكيمياء الحيوية، الهيماتولوجي، الخلايا الجذعيه، والطب التجددي، المناعة والاورام، الميكروبيولوجيا الطبيه، البيولوجيا الجزيئيه، الفيزياء الطبية، المعلوماتيه الحيويه، الحقن المجهري، محاور أخرى عديدة"، بالاضافه إلى العديد من المفاجآت خلال المؤتمر.

وأشار عبدالغفار عزمي، منسق عام المؤتمر، إلى أن من يرغب في الاشتراك في المؤتمر التوجه الى اقرب فرع من أفرع النقابة على مستوى الجمهورية ويسجل بياناته ويسدد الرسوم.

وأكدت الدكتورة مها سالم، رئيسة اللجنة التنظيمية، أنه تم تحديد منسقين للمؤتمر بالفروع المختلفة بمحافظات الجمهورية.