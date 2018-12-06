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أخبار مصر | المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الشهري برئاسة "فايق"

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عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهري أمس، برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في مصر، وناقش عددا من الموضوعات من بينها مسألة التعذيب، وصدور حكم محكمة جنايات القاهرة في 11 نوفمبر 2018 في القضية رقم 507 لسنة 2018 بشان مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو "من جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم بعد القاء القبض عليه في512018، حيث أدانت المحكمة الضابط المتهم بتعذيبه ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، كما وقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة ستة شهور علي أمين الشرطة المتهم أيضًا في نفس القضية.
وأكد المجلس أنه، إذ يُكّن كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء، إلا أنه يرى أن القصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت، ذلك أن المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة.

ويرى المجلس أهمية تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة والتعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضي الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 2561986. 


ويود المجلس بهذه المناسبة التذكير بأنه سبق له أن أقترح – في تقاريره السنوية السابقة – تعديلًا لهاتين المادتين في قانون العقوبات.

وفي هذا السياق، فإن المرجو من مجلس النواب تعديل قانون العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

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