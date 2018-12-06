أخبار مصر | المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الشهري برئاسة "فايق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الشهري برئاسة "فايق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويرى المجلس أهمية تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة والتعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضي الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 2561986.
ويود المجلس بهذه المناسبة التذكير بأنه سبق له أن أقترح – في تقاريره السنوية السابقة – تعديلًا لهاتين المادتين في قانون العقوبات.
وفي هذا السياق، فإن المرجو من مجلس النواب تعديل قانون العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
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