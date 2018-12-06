أخبار مصر | "صندوق التنمية المحلية" يوافق على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صندوق التنمية المحلية" يوافق على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق صندوق التنمية المحلية في اجتماعه الأخير على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بإستثمارات اكثر من 4 ملايين جنيه وتعمل المشروعات في مجالات الانتاج الحيواني والميكنة الزراعية وعسل النحل والصناعات البيئية والمنزلية والأعلاف والأسمدة والغلال ومنافذ بيع مواد غذائية ومنافذ بيع ملابس ومفروشات وورش ومصانع.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة.