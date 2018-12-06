أخبار مصر | "صندوق التنمية المحلية" يوافق على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صندوق التنمية المحلية" يوافق على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة.
وأكد أن الصندوق أسهم منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن في تنفيذ 1666 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات اكثر من 14،5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تبلغ 1168 مشروعًا وزيادة في اجمالى الاستثمارات تقدر بأكثر من 12،4 مليون جنيه لافتًا الى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر نظرًا لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.
وشدد "شعراوي" على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق إلى أقصى درجة، موضحًا أن على الراغب في الحصول على قرض التقدم بطلب الى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجانًا ثم يقوم إخصائيو الصندوق بالمحافظة بفحص ملف طلب تمويل المشروع ودراسة جدواه اقتصاديًا وفنيًا وبيئيًا وبعد الحصول على الموافقة يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض ويتسلم المقترض بعدها مباشرة قيمة القرض وتقوم الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ المشروع وسداد القروض بعد فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة.
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