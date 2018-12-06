أخبار مصر | وزير النقل يلتقي وفد البنك الدولي لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية

وحضر اللقاء، الدكتور خالد حمدي، مساعد أول وزير النقل، وكل من السفير محمود علام، مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، والمهندس وجدي رضوان، معاون الوزير للسكك الحديدية والمترو وقيادات السكك الحديدية

واستعرض الوزير موقف المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها، مثل مشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات السكك الحديدية حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة إشارات بني سويف اسيوط، وأسيوط نجع حمادي، والقاهرة الإسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.

كما تم التباحث حول إمكانية تمويل البنك لتمويل الدراسات الخاصة بازدواج المسافة من الإسكندرية المناشي إمبابة وكذلك فرص تمويل وصلة المناشي 6 أكتوبر والذي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها.

وأفاد البنك الدولي، بإمكانية دعم شركات القطاع الخاص المتقدمة لتنفيذ مشروعات النقل بالدولة وذلك بغرض تقليل نسبة الفائدة وبالتالي تقليل التكلفة لأقل حد ممكن.